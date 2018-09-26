بتوجيهات الملك سلمان وولي العهد... السعودية تطلق مشروعا عملاقا ينتهي خلال 10 أعوام

أعلن الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، عن إطلاق مشروع ضخم جديد على ساحل البحر الأحمر.

ووفقا لوكالة "واس"، مشروع "أمالا" الوجهة السياحية فائقة الفخامة يسعى لإرساء مفهوم جديد كليا للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج.

© REUTERS / سر الصورة التي شاهدها الملك سلمان في حفل تدشين قطار الحرمين

وتوصف منطقة المشروع بكونها "ريفيرا الشرق الأوسط" نظرا لكونها امتدادا طبيعيا لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل.

وسيتكفل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غرب المملكة.

ومن المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019 وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020، وسيتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028.

وأوضح الصندوق أن "أمالا" إلى جانب مشاريع "نيوم" و "البحر الأحمر" يمثل جزءا من محفظة المشاريع السعودية العملاقة التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتطوير منظومة جديدة للسياحة في المملكة، وتعظيم دورها في دعم التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل عالية القيمة.

ويأتي مشروع "أمالا" كمحرك رئيسي لدفع عجلة التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساهمة في تطوير قطاع السياحة في المملكة، والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي وتحقيق الاستدامة انسجاما مع رؤية المملكة 2030.