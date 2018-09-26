في أول زيارة رسمية له... الحلبوسي يلتقي صباح الأحمد في الكويت

التقى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجمل الأوضاع على الساحتين، العربية والإقليمية.

© REUTERS / Essam al-Sudani أول دولة عربية تدعو الحلبوسي لزيارتها وبحسب بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، ثمن الحلبوسي خلال اللقاء الدور المتميز لدولة الكويت، أميرا وحكومة في دعم ومساندة العراق والوقوف إلى جانبه، وهو ما تجلى واضحا في احتضان الكويت لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق، إضافة إلى ملف إغاثة النازحين.

أوضح الحلبوسي أن الجهات المعنية في العراق ستنتهي من حسم كافة البيانات والمتعلقات، التي من شأنها تفعيل مقررات مؤتمر الدول المانحة.

من جانبه، رحب أمير دولة الكويت بزيارة الرئيس الحلبوسي والوفد المرافق له، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب وحدة واستقرار العراق، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وأعرب صباح الأحمد عن تفاؤله بقدرة العراق على حسم الاستحقاقات المقبلة، موضحا أن العراق يمثل ثقلا استراتيجيا كبيرا في المنطقة، وأن استقراره سينعكس ايجاباً على عموم الأوضاع فيها.