صحيفة: "تحالف عسكري جديد" يضم قطر وأمريكا للتدخل في اليمن وسوريا

كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية عن "تحالف عسكري قطري أمريكي بالإضافة إلى 9 دول أخرى للتدخل في اليمن، وحماية دول الخليج من التهديدات الإيرانية.

وقالت الصحيفة الإماراتية، نقلا عن مصادر دبلوماسية أمريكية، أن "دولا عربية تستعد في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل لإطلاق تحالف عسكري جديد تحت مسمى "التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط" "MESA".

© AFP 2018 / SALEH AL-OBEIDI وكالة: الولايات المتحدة تجهز خطوة عسكرية في الخليج ضد إيران

وأضافت الصحيفة أن التحالف "سيضم تسع دول عربية على رأسها دول التعاون الخليجي السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان، بالإضافة إلى مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وسيكون بمثابة حلف ناتو عربي".

وأكد التقرير أن "إحدى أهم مهام التحالف الجديد حماية دول الخليج من التهديدات الإيرانية و إدارة الأزمات في سوريا واليمن".

بدوره، قال نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي، تيم لندركينج، في تصريحات لـ"ذا ناشيونال، إن "الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت جولات إقليمية مكوكية عبر الخليج للتحضير للقمة التي تستضيفها الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني.

وكشف لندركينج، تفاصيل التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط (MESA)، وقال إنه إلى جانب أعضاء مجلس التعاون الخليجي — السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان — فإن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن ستكونان عضوين في هذا التحالف.

وقال إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيستضيف اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الجمعة للتحضير لقمة يناير، مؤكداً أن "هذا ينبع من قمة الرياض في عام 2017 حيث اتفق الجميع على أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستجتمع على أساس سنوي". وأن "التحالف سوف يقوم على أساس اتفاقية أمنية واقتصادية وسياسية تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ومصر والأردن".