7 مرشحين من أصل 31 يتنافسون على رئاسة الجمهورية العراقية

يتنافس سبعة مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية في العراق، في الانتخابات المقرر أن يشهدها البرلمان يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما لا تزال الكتل الكردية غير مستقرة على مرشح واحد.

بغداد — سبوتنيك. ونقل مصدر برلماني لوكالة "سبوتنيك" عن رئس مجلس النواب (البرلمان) محمد الحلبوسي قوله، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة حاليا، أن "عدد المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية هو 31 مرشحا"، مبينا أن "المستوفين للشروط هم سبعة فقط".

© REUTERS / Iraqi Prime Minister Office منافسون جدد بينهم امرأة على منصب رئاسة جمهورية العراق

وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: "إن عدد المستوفين للشروط بحسب تقييم الجهات المعنية بلغ 7 مرشحين، فضلا عن أن 14 مرشحا لم يقدموا ما يثبت الخبرة السياسية، إضافة إلى استبعاد 9 مرشحين وانسحاب مرشح واحد".

وأضاف البيان أنه "اعتبارا من اليوم، وحتى يوم الأحد سيتم تلقي الطعون حول هذا الأمر".

كان الحلبوسي قد أعلن، قبل يومين، أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 تشرين الأول/أكتوبر، موعدا نهائيا لانتخاب رئيس للجمهورية.

وطبقا للعرف السياسي في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون من حصة الأكراد، ويسير الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق ، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني منذ عام 2005 على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني ومنصب رئيس الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي".

ورشح الاتحاد برهم صالح لرئاسة الجمهورية، بينما قرر الديمقراطي ترشيح رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين للمنصب.

وبحسب الدستور العراقي، يجب اختيار رئيس للجمهورية خلال فترة شهر من الجلسة الأولى للبرلمان العراقي المنتخب، وهي الفترة التي تنتهي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.