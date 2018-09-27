الفوراتي يوضح حقيقة رفض رئيس حكومة تونس استقبال وزير الداخلية الإيطالي

أوضح وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، حقيقة رفض رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مقابلة وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني الذي يزور تونس لبحث ملف الهجرة السرية.

تونس — سبوتنيك. وقال وزير الداخلية التونسي، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي "لا صحة لما ذكر بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفض استقبال وزير الداخلية الإيطالي، رئيس الحكومة له أجندته".

وكان الفوراتي، يرد على تقارير ذكرت أن الشاهد رفض استقبال سالفيني على خلفية تصريحات وصفت بالحادة لهذا الأخير تجاه تونس، حيث وصفها بالبلد الذي يأتي منه المهاجرون والمجرمون.

وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني إن تصريحاته تلك تجاه المهاجرين وتجاه تونس "وقع إخراجها من سياقها".

وكشف وزير الداخلية التونسي عن جهود كبيرة تقوم بها تونس لمحاربة الهجرة السرية وقال "لقد تم إيقاف 500 شخص يهيمنون على شبكات تهريب البشر والهجرة السرية في تونس بين بداية السنة حتى 20 أيلول/ سبتمبر الجاري".

لكن الفوراتي شدد على أن "المقاربة الأمنية لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية لا تكفي داعيا إيطاليا إلى تركيز مشاريع استثمارية مشتركة في المناطق التونسية المصدرة للمهاجرين".

وبحث وزير الداخلية التونسي ونظيره الإيطالي سبل فتح قنوات منظمة للهجرة في مسعى للحد من الهجرة غير النظامية.

وقال سالفيني، إن بلاده تعمل على تسريع ترحيل المهاجرين غير النظامين العالقين في ايطاليا بطرق منظمة، مشيرا إلى أنه "من أولويات العمل المشترك بين البلدين التصدي لشبكات إجرامية لا تتوانى عن الاتجار بدماء الشباب " معتبرا أن "مخلفات الهجرة غير الشرعية تتجسم في مآسي العائلات التونسية".

وأعلن وزير الداخلية الإيطالي أن بلاده ستبعث مشاريعا في تونس "ستتركز خاصة في المناطق المصدرة للمهاجرين ستعود بالفائدة على البلدين".