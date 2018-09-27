اسم "السعودية" يطلق على أكبر قاعة للأمم المتحدة في سويسرا

وتأتي هذه الخطوة من الأمم المتحدة تقديرا للجهود الكبيرة للمملكة في دعم "الاتحاد الدولي للاتصالات" منذ أن أصبحت عضوًا فيه عام 1949، وبعضويتها في مجلس إدارته منذ عام 1965، بحسب صحيفة "عاجل".

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وأعلنت المنظمة تسمية القاعة باسم "السعودية" خلال حفل أقيم في الرياض اليوم الخميس، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبد الله بن عامر السواحة، بحضور الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وعدد من المسؤولين.

ووقع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاهو "اتفاقية لتشجيع الأساليب الابتكارية لدى منظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات" نتيجة لتصنيف تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ضمن الدول الأعلى نضجا في العالم، لكفاءة وتكامل الأطر التنظيمية للقطاع وأثرها الإيجابي على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.