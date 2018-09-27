اسم "السعودية" يطلق على أكبر قاعة للأمم المتحدة في سويسرا

وتأتي هذه الخطوة من الأمم المتحدة تقديرا للجهود الكبيرة للمملكة في دعم "الاتحاد الدولي للاتصالات" منذ أن أصبحت عضوًا فيه عام 1949، وبعضويتها في مجلس إدارته منذ عام 1965، بحسب صحيفة "عاجل".
ووقع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاهو "اتفاقية لتشجيع الأساليب الابتكارية لدى منظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات" نتيجة لتصنيف تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ضمن الدول الأعلى نضجا في العالم، لكفاءة وتكامل الأطر التنظيمية للقطاع وأثرها الإيجابي على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
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