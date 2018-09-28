مئات الفلسطينيين يستعدون لصلاة الجمعة في الخان الأحمر والجيش الإسرائيلي يغلق البوابات

يستعد مئات الفلسطينيين لتأدية صلاة الجمعة، في قرية الخان الأحمر البدوية، المهددة بالهدم شرق مدينة القدس.

رام الله — سبوتنيك. ودعت الفصائل الفلسطينية المواطنين للتوجه إلى قرية الخان الأحمر للصلاة والتضامن مع الأهالي الذين تنوي السلطات الإسرائيلية ترحيلهم خلال الأيام المقبلة.

© Sputnik . Faleh Taha الخان الأحمر... حكاية صمود في وجه الهدم والاستيطان وثلاثة أيام على انتهاء المهلة (صور)

من جانبها أغلقت السلطات الإسرائيلية البوابات والمنافذ المؤدية إلى قرية الخان الأحمر وشددت من إجراءاتها، حيث نشرت قواتها حول القرية ومنعت المصلين والمتضامنين من الولوج إلى الخان الأحمر.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تستعد لهدم قرية الخان الأحمر البدوية، الواقعة شرق مدينة القدس على الشارع الرابط بين مدينتي القدس وأريحا، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بهدم التجمع الذي يأوي 42 عائلة بدوية فلسطينية من قبيلة "الجاهلين".

وأمهلت السلطات الإسرائيلية أهالي قرية الخان الأحمر، بهدم جميع المباني داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول، في وقت تتواصل فيه الفعاليات الداعمة للأهالي لمساندتهم في مواجهة الهدم.