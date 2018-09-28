مئات الفلسطينيين يستعدون لصلاة الجمعة في الخان الأحمر والجيش الإسرائيلي يغلق البوابات

رام الله — سبوتنيك. ودعت الفصائل الفلسطينية المواطنين للتوجه إلى قرية الخان الأحمر للصلاة والتضامن مع الأهالي الذين تنوي السلطات الإسرائيلية ترحيلهم خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية تستعد لهدم قرية الخان الأحمر البدوية، الواقعة شرق مدينة القدس على الشارع الرابط بين مدينتي القدس وأريحا، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بهدم التجمع الذي يأوي 42 عائلة بدوية فلسطينية من قبيلة "الجاهلين".
وأمهلت السلطات الإسرائيلية أهالي قرية الخان الأحمر، بهدم جميع المباني داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول، في وقت تتواصل فيه الفعاليات الداعمة للأهالي لمساندتهم في مواجهة الهدم.
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