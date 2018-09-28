توجيه "غير مسبوق" من ملك السعودية بشأن أحد المساجد

وأمر الملك سلمان بدراسة فتح المسجد للصلاة فيه على مدار اليوم دون إغلاقه، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأضاف آل الشيخ أن فتح أبواب المسجد طوال الأسبوع، سيساهم في التخفيف على زوار المدينة المنورة، وتمكينهم من أداء الصلوات من دون منغصات.
خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء بالمدينة المنورة https://t.co/Moy3aWF2Kl pic.twitter.com/eR6J421ssh— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) September 27, 2018
وكان الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، شارك أمس الخميس، صورا جديدة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من داخل مسجد قباء في المدينة المنورة.
ويظهر الملك سلمان في الصور، وهو يؤدي ركعتي تحية المسجد في مسجد قباء.
ووصل الملك سلمان إلى الرياض، بعد ظهر يوم الخميس، عائدا من المدينة المنورة.
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