توجيه "غير مسبوق" من ملك السعودية بشأن أحد المساجد

نفذت إمارة منطقة المدينة المنورة توجيهات جديدة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بخصوص مسجد قباء في المدينة المنورة.

وأمر الملك سلمان بدراسة فتح المسجد للصلاة فيه على مدار اليوم دون إغلاقه، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، إن التوجيه الملكي يأتي أسوة بفتح المسجد النيوي الشريف للمصلين والزوار على مدار الساعة، مضيفا أن هذا استشعار من الملك لمكانة أول مسجد في الإسلام، وحرص على خدمة الزوار، في إطار العناية الكبرى ببيوت الله وفي مقدمتها الحرمان الشريفان.

وأضاف آل الشيخ أن فتح أبواب المسجد طوال الأسبوع، سيساهم في التخفيف على زوار المدينة المنورة، وتمكينهم من أداء الصلوات من دون منغصات.

خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء بالمدينة المنورة https://t.co/Moy3aWF2Kl pic.twitter.com/eR6J421ssh — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) September 27, 2018

وكان الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، شارك أمس الخميس، صورا جديدة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من داخل مسجد قباء في المدينة المنورة.

ويظهر الملك سلمان في الصور، وهو يؤدي ركعتي تحية المسجد في مسجد قباء.

ووصل الملك سلمان إلى الرياض، بعد ظهر يوم الخميس، عائدا من المدينة المنورة.