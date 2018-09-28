الكشف عن "استهداف السعودية وشبابها" بعملية كبرى

قال المتحدث الإعلامي لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، إن "المملكة وشبابها مستهدفون من خلال المخدرات، على الرغم مما يتم من عمليات إحباط كبرى لتهريبها وترويجها"، حسب صحيفة الوطن السعودية.

© AP Photo / Richard Drew الأمم المتحدة تتخذ قرارا ضد رغبة السعودية والإمارات بشأن اليمن

واعتبر التركي أن الاستهداف تجاوز الحدود المعقولة، والأمم المتحدة "تصنف المملكة على أنها أكبر دولة بالعالم تضبط مادة الإنفيتامين".

وأوضح التركي أن "الدول التي ترعى الإرهاب عندما عجزت عن تحقيق غاياتها بالنيل من أمن المملكة، سعت لاستغلال ظروف اليمن الشقيق لخلق بيئة وملاذ آمن للجماعات الإرهابية التي تستطيع أن تحركها لاستهداف المملكة".

وأضاف التركي أن "الجهات الأمنية والعسكرية في المملكة حظيت بدعم القيادة الرشيدة، والتي مكنها على مدى سنوات وعقود من التصدي للعديد من المؤامرات التي استهدفت النيل من أمن واستقرار المملكة".