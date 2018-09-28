مسؤول استخباراتي أمريكي يفاجئ نتنياهو بشأن "مستودع سري نووي" في إيران

قال مسؤول استخبارات أمريكي إن "ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مستودعا سريا في طهران يحوي معدات ومواد نووية مضللة بعض الشيء".

وقال نتنياهو خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فشلت في اتخاذ الإجراءات بعد أن كشف في شهر أبريل/نيسان عن أرشيف نووي نجح جواسيس إسرائيليون بتهريبه من إيران، ولذلك قام الآن بالكشف عما قال إنه "مستودع ذري سري" في طهران.

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وزعم نتنياهو إنه تم استخدام المستودع "لتخزين كميات كبيرة من المعدات والمواد من برنامج الأسلحة السري الإيراني"، والتي تم نقلها بسرعة إلى أجزاء أخرى من المدينة.

وادعى أنه تم إخراج حوالي 15 كغم من المواد المشعة مؤخرا من المستودع الذري ونقلها إلى أنحاء طهران، ما يعرض سكان العاصمة للخطر. وقد يحوي الموقع حتى 300 طن من المعدات والمواد النووية داخل 15 حاوية شحن.

وأشارت وكالة رويترز إلى مناقضة مصدر استخباراتي أمريكي لم يتم تسميته ادعاءات نتنياهو بخصوص المستودع.

وقال المصدر إن ادعاءات نتنياهو "مضللة بعض الشيء. أولا، عرفنا بأمر هذه المنشأة منذ فترة وهي مليئة بالملفات والأوراق لا بأنابيب الأمونيوم لأجهزة الطرد المركزي، وثانيا حتى الآن، على حد علم الجميع، لا يوجد شيء فيها من شأنه أن يسمح لإيران بالخروج من خطة العمل الشاملة المشتركة بأسرع مما يمكن أن يحدث".

وقال مسؤول آخر لم يتم تسميته لوكالة الأنباء، إن الولايات المتحدة تعلم بأمر المنشأة، التي وصفها بـ"مخزن يحوي سجلات وأرشيفات" من برنامج إيران النووي.

ونادى مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في ادعاءات نتنياهو.

وفي بيان اقتبسته "رويترز"، قال المسؤول إنه "من الضروري قطعا أن تمارس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطاتها كاملة لإعطاء المجتمع الدولي ثقة في أنه لا توجد مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في إيران".

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وقال مصدر دبلوماسي أمريكي بحسب إذاعة "كان" الإسرائيلية العامة، "الكشف الأخير عن ملفات نووية يتطلب من الوكالة الكشف إن كانت إيران "تخفي مواد أو نشاطات نووية".

وأعلنت إسرائيل في شهر أبريل إنها هربت خارج إيران أكثر من 100 ألف وثيقة من أرشيف طهران توثق برنامج البلاد النووي.

ونفت إيران ادعاءات نتنياهو حول المخزن النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة الخميس إن نتنياهو يلقي الحجارة من منزل من زجاج، وسخر من استخدامه للوحات الضخمة.

ووصف ظريف أيضا اتهام نتنياهو بأنه "اتهام قذر"، بحسب تقرير وكالة "إرنا" الحكومية للأنباء الجمعة، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"كاذب لا يكف عن الكذب".