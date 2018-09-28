تسجيل
21:48 28 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    نتنياهو

    مسؤول استخباراتي أمريكي يفاجئ نتنياهو بشأن "مستودع سري نووي" في إيران

    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    قال مسؤول استخبارات أمريكي إن "ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مستودعا سريا في طهران يحوي معدات ومواد نووية مضللة بعض الشيء".

    وقال نتنياهو خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فشلت في اتخاذ الإجراءات بعد أن كشف في شهر أبريل/نيسان عن أرشيف نووي نجح جواسيس إسرائيليون بتهريبه من إيران، ولذلك قام الآن بالكشف عما قال إنه "مستودع ذري سري" في طهران.

    نتنياهو
    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
    إيران ترد على مزاعم نتنياهو النووية: سيضحك العالم على كلماته الجوفاء

    وزعم نتنياهو إنه تم استخدام المستودع "لتخزين كميات كبيرة من المعدات والمواد من برنامج الأسلحة السري الإيراني"، والتي تم نقلها بسرعة إلى أجزاء أخرى من المدينة.

    وادعى أنه تم إخراج حوالي 15 كغم من المواد المشعة مؤخرا من المستودع الذري ونقلها إلى أنحاء طهران، ما يعرض سكان العاصمة للخطر. وقد يحوي الموقع حتى 300 طن من المعدات والمواد النووية داخل 15 حاوية شحن.

    وأشارت وكالة رويترز إلى مناقضة مصدر استخباراتي أمريكي لم يتم تسميته ادعاءات نتنياهو بخصوص المستودع.

    وقال المصدر إن ادعاءات نتنياهو "مضللة بعض الشيء. أولا، عرفنا بأمر هذه المنشأة منذ فترة وهي مليئة بالملفات والأوراق لا بأنابيب الأمونيوم لأجهزة الطرد المركزي، وثانيا حتى الآن، على حد علم الجميع، لا يوجد شيء فيها من شأنه أن يسمح لإيران بالخروج من خطة العمل الشاملة المشتركة بأسرع مما يمكن أن يحدث".

    وقال مسؤول آخر لم يتم تسميته لوكالة الأنباء، إن الولايات المتحدة تعلم بأمر المنشأة، التي وصفها بـ"مخزن يحوي سجلات وأرشيفات" من برنامج إيران النووي.

    ونادى مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في ادعاءات نتنياهو.

    وفي بيان اقتبسته "رويترز"، قال المسؤول إنه "من الضروري قطعا أن تمارس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطاتها كاملة لإعطاء المجتمع الدولي ثقة في أنه لا توجد مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في إيران".

    نتنياهو
    © REUTERS / BRIAN SNYDER
    نتنياهو يطلب تفتيش "المواقع النووية الإيرانية الجديدة"

    وقال مصدر دبلوماسي أمريكي بحسب إذاعة "كان" الإسرائيلية العامة، "الكشف الأخير عن ملفات نووية يتطلب من الوكالة الكشف إن كانت إيران "تخفي مواد أو نشاطات نووية".

    وأعلنت إسرائيل في شهر أبريل إنها هربت خارج إيران أكثر من 100 ألف وثيقة من أرشيف طهران توثق برنامج البلاد النووي.

    ونفت إيران ادعاءات نتنياهو حول المخزن النووي.

    وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة الخميس إن نتنياهو يلقي الحجارة من منزل من زجاج، وسخر من استخدامه للوحات الضخمة.

    ووصف ظريف أيضا اتهام نتنياهو بأنه "اتهام قذر"، بحسب تقرير وكالة "إرنا" الحكومية للأنباء الجمعة، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"كاذب لا يكف عن الكذب".

    انظر أيضا:

    خبير عسكري: إسرائيل انصدمت بعد اعتراف "نصر الله" بامتلاك المقاومة مخزونا كافيا من الصواريخ
    بوغدانوف: التواصل مع إسرائيل مستمر على المستويات كافة
    للمرة الأولى... دولة أخرى توقف إسرائيل عند حدها
    ظريف لنتنياهو... إسرائيل هي الوحيدة في منطقتنا التي تملك برنامجا "سريا" للأسلحة النووية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الحكومة الإسرائيلية, محمد جواد ظريف, بنيامين نتنياهو, إيران, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء ربيع/ صيف 2019 في باريس، فرنسا 25 سبتمبر/ أيلول 2018
    من احتجاجات أمريكية ضد إيران... إلى تسليم موسكو "سوخوي" جديد - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    هناك، وراء السياج، يوجد مستودع نووي. أنا متأكد!
    هلوسات نتنياهو... كل ما يتحرك نووي!
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك