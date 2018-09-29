"أنصار الله" تشن هجوما على قوات التحالف والقوات المشتركة في الحديدة

شن مسلحو جماعة أنصار الله، اليوم السبت، هجوماً على قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

ونقلت قناة "المسيرة"، أن مسلحي "أنصار الله" شنوا عملية هجومية واسعة من ثلاثة محاور على مواقع لقوات التحالف والقوات المشتركة في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

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وأضافت القناة أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية، وأسر عدد منهم، كما أشارت إلى أن طيران التحالف فشل في التصدي للعملية الهجومية.

وكانت القوات الحكومية المشتركة سيطرت بدعم من التحالف، في الخامس من شباط/ فبراير الماضي، على مدينة حيس واستعادتها من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.