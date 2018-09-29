الإمارات: قطر أمام خيارين لحل الأزمة

أجرت قناة "فرانس 24"، اليوم، السبت، حوارا مع أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، وصرح من خلاله بأن الأزمة القطرية يخوض غمارها قطر فحسب، وبأن الدول المقاطعة الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) قد أبدت وأعربت عن وجهة نظرها.
خيارات عربية لقطر
وأوضح قرقاش أن هناك تصاعدا في التوتر بين دول الخليج وإيران، وهو عبارة عن صورة تراكمية عبر السنوات الماضية، ونريد معالجة هذه التوترات، رغم أن إيران هي المتعدية على السيادة.
ضرورة المعالجة الإيرانية
وطالب قرقاش إيران بتخفيف التوتر، حيث يعتقد بأن التوجهات الإيرانية ليست في المنطقة فحسب، بل يمتد لمناطق كثيرة، خاصة المناطق المحيطة بإيران.
وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، أنه على إيران معالجة ثلاث ملفات رئيسة، وهي إعطاء ضمانات إضافية للملف النووي، وثانيا البرنامج الصاروخي، والثالث يتعلق بالتدخل في الشؤون العربية، سواء في لبنان أو سوريا أو البحرين أو العراق.
قلق عربي
أشار قرقاش إلى أن هناك جانب اقتصادي منهك في إيران، نتيجة لفرض العقوبات الأمريكية على طهران، مطالبا الأخيرة بوقف تمويل حزب الله اللبناني، وميليشا الحوثي في اليمن، مدعيا أن الحوثي غير صادق في البدء بالعملية السياسية.
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