السراج: الانتخابات البرلمانية والرئاسية الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، اليوم السبت، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو الطريق الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار في ليبيا في البلاد.

طرابلس- سبوتنيك. وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، في بيان صحافي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "رئيس المجلس فائز السراج اجتمع اليوم السبت بمقر المجلس بمدينة طرابلس، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد عماد السائح"، موضحا أن الجانبان "بحثا الملف الانتخابي ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية، والأمور الفنية ذات العلاقة التي تحتاج إلى استكمال".

© Sputnik . Vladimir Fedorenko السراج يبحث مع رئيس بعثة الأمم المتحدة مستجدات الوضع الأمني

وأوضح البيان أن:" رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر عن حرصه الشديد على دعم المفوضية لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية"، مؤكدا على أن "الانتخابات هي الطريق الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار".

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر باريس في أيار/مايو الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك وفق مخرجات اجتماع باريس في التاسع والعشرين من أيار/مايو الماضي.