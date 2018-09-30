قطر تفاجئ "دول المقاطعة" بطلب أخير... والديوان الملكي السعودي يرد

وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ، مساء أمس السبت، طلب أخير، لدول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في وقت رد عليه المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني.

وطالب محمد بن عبد الرحمن، الدول الأربع التي قاطعت قطر، بالتراجع عن الإجراءات التي وصفها بـ"غير القانونية"، مشيرا إلى أن الأزمات السياسية يمكن حلها بالحوار وليس بـ"العناد"، وذلك وفقا لـ"وكالة الأنباء القطرية".

وقال وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، إن قطر لا تطلب إلا التراجع عن الإجراءات "غير القانونية" التي اتخذتها الدول الأربع تجاه الشعب القطري. وأكد أن الأزمات السياسية تحل عبر الحوار وليس "العناد"، وتابع قائلا: "نحن دول ولسنا أطفالا".

ناقش سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ الأزمة الخليجية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة في نيويورك وأكد أن حماية مصالح مواطني دولة #قطر هي الأولوية.#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/vmsYQUJAkv — وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) September 29, 2018

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء القطري إلى أن هناك مبادئ أساسية لكل تحالف، وأبرزها: "احترام سيادة الدول واستقلالها، تحقيق المصالح الجمعية للشعوب التي يجمعها هذا التحالف، وأن يقوم التحالف على أساس معايير واضحة ومحايدة، لا أن يفصل على مقاس دولة بعينها"، حسب تعبيره.

تناول سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ عدداً من المواضيع الهامة خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة #UNGA ،وأشار إلى مبادئ رئيسية لابد أن تكون جزءا لا يتجزأ من أي تحالف كاحترام سيادة الدول واستقلالية سياستها ،وتحقيق مصالح الشعوب. pic.twitter.com/njeHP9Pgv1 — وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) September 29, 2018

​بدوره، رد سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي على تصريحات وزير الخارجية القطري، وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "يقولون لم نتأثر من المقاطعة ويمكننا البقاء ولم يبق محفل بالعالم لم يتوسلوا فيه الوساطة ممن هب ودب عند الكبير كي يعفو عن ترهات وتفاهات ومؤامرات الصغير".