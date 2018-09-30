اغتيال موظف في البصرة ونجاة مسؤول (فيديو)

نجا مدير إنتاج الغاز في محافظة البصرة جنوبي العراق، من محاولة اغتيال، بينما توفي أحد الموظفين في دائرة صحة البصرة.

وذكر مصدر لقناة "العربية" التابعة لشبكة "إم بي سي" السعودية، أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة من نوع "دوج" بيضاء اللون، تحمل لوحات تسجيل بغداد، فتحوا الرصاص على المركبة التي كانت تقل مدير إنتاج الغاز، طالب حسن زغير، أثناء عودته إلى منزله في قضاء شط العرب، من دون إصابته.

وأفاد المصدر أن المسلحين تمكنوا من اغتيال معاون طبيب، يدعى حيدر شاكر، بإطلاق الرصاص عليه بعد خروجه من مستشفى التعليمي في البصرة، ثم لاذوا بالفرار بسيارة من نوع "بيك أب نيفارا".

وتم تسجيل لحظة اغتيال شاكر في مقطع فيديو تم تسجيله من إحدى كاميرات المراقبة في الشارع.

يذكر أن محافظة البصرة، شهدت احتجاجات أضرم خلالها محتجون النار في عدد من المباني الحكومية والسياسية، وكذلك القنصلية الإيرانية ومقرات لميليشيات "الحشد الشعبي"، بعد مقتل أشخاص في مواجهات مع الشرطة.

ويتهم سكان محليون الحكومة بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور البنية التحتية في منطقة غنية بالنفط، وتساهم بنسبة هائلة في ثروة العراق النفطية. كما وجهوا انتقادات لتدخل إيران في شؤون البلاد.

وفي يوم الخميس الماضي، اغتيلت عارضة الأزياء العراقية، تارة فارس، في سيارتها وسط بغداد.

ووجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزارة الداخلية بالتحقيق في جرائم الاغتيال والخطف التي شهدتها مدينتي البصرة وبغداد.