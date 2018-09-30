الإعلان عن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

بلغت نسبة مشاركة المقترعين على الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق، بمجموع المحافظات الأربع، 10% فقط، حتى الظهيرة.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، أن نسبة مشاركة الناخبين في التصويت على انتخابات برلمان إقليم كردستان، بلغت 10% حتى بعد منتصف النهار.

© Sputnik . Sarah Nour Eldin المتحدث باسم "الوطني الكردستاني": ليست لدينا خطط لإلغاء منصب رئاسة الإقليم

وأوضحت المفوضية التي تشارك فرقها في مراقبة سير عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية ، التي فتحت مراكزها منذ الصباح أمام الناخبين، أنها زارت 5 مراكز في مناطق متفرقة من محافظات الإقليم، وكانت نسبة الإقبال ضعيفة.

وبدأ الناخبون الكرد يتوافدون على المحطات الانتخابية، في أول انتخابات لبرلمان كردستان العراق، بعد إجراء الاستفتاء على استقلاله عن العراق في سبتمبر/أيلول العام الماضي.

وأدلى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، بصوته في انتخابات برلمان الإقليم، في إحدى المدارس المخصصة للاقتراع في أربيل، صباح اليوم الأحد.

ويشارك أكثر من 3 ملايين مواطن من المكون كردي في اختيار 111 نائبا من أصل 773 مرشحا يخوضون الانتخابات.

وتتنافس عدة أحزاب كردستانية على نيل ثقة الناخب في الإقليم الذي مر بمنعطفات سياسية وأمنية عديدة في السنوات الأخيرة، إذ تتجه الأنظار للحزب الديمقراطي الذي يقوده رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة نيجرفان بارزاني، وكذلك الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه الراحل جلال طالباني رئيس العراق السابق، بالإضافة إلى حركة التغيير التي تزعمت المعارضة في الإقليم منذ عام 2009، علاوة على الاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، وحراك الجيل الجديد، والحزب الشيوعي الكردستاني، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة الذي عاد رئيسه برهم صالح فجأة إلى صفوف الاتحاد الوطني أملا في نيل منصب رئيس الجمهورية.