الحزب الديمقراطي يؤكد فوزه بأكثر من 40 مقعدا في برلمان إقليم كردستان

أربيل — سبوتنيك. وقال كوران في تصريحات لوكالة سبوتنيك "تظهر النتائج الأولية بحسب إحصائياتنا على حصول البارتي (الحزب الديمقراطي) على حصة الأسد من مقاعد البرلمان"، متابعا "تم فرز 55% فقط من أصوات الناخبين، وتأكد حصولنا على أكثر من 40 % أي أكثر من 40 مقعدا".
في سياق متصل، أكد القيادي والمتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة، مساء أمس الأحد، "وقعت عمليات تزوير منقطعة النظير، ولا يمكن القبول بنتائج هذه الانتخابات".
وأضاف بيرة "ما حصل من تزوير خلال عملية الاقتراع ليس له نظير في تاريخ الإقليم، وهذا مؤشر خطير جدا، وتهديد للعملية السياسية الديمقراطية"، متابعا "لن نقبل بنتائج هذه الانتخابات وسنرفع شكوى في المحكمة بهذا الصدد".
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