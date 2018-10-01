الحزب الديمقراطي يؤكد فوزه بأكثر من 40 مقعدا في برلمان إقليم كردستان

أكد مسؤول قسم الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني، خسرو كوران، حصول الحزب الديمقراطي على "حصة الأسد" في برلمان إقليم كردستان العراق بأكثر من 40 مقعدا، من أصل 111 مقعدا في البرلمان، بعد الانتخابات التي جرت، أمس الأحد، بفارق كبير عن أقرب منافسيه الاتحاد الوطني الكردستاني.

أربيل — سبوتنيك. وقال كوران في تصريحات لوكالة سبوتنيك "تظهر النتائج الأولية بحسب إحصائياتنا على حصول البارتي (الحزب الديمقراطي) على حصة الأسد من مقاعد البرلمان"، متابعا "تم فرز 55% فقط من أصوات الناخبين، وتأكد حصولنا على أكثر من 40 % أي أكثر من 40 مقعدا".

© Sputnik . Dmitry Vinogradov انتخابات كردستان... بين طموح الأكراد وخلافات الساسة

وأضاف كوران "تشير إحصائياتنا إلى حصول الاتحاد الوطني الكردستاني على ما يتراوح بين 20 إلى 22% فقط من الأصوات، بينما من المرجح حصول حركة التغيير على 12 إلى 14%".

في سياق متصل، أكد القيادي والمتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة، مساء أمس الأحد، "وقعت عمليات تزوير منقطعة النظير، ولا يمكن القبول بنتائج هذه الانتخابات".

وأضاف بيرة "ما حصل من تزوير خلال عملية الاقتراع ليس له نظير في تاريخ الإقليم، وهذا مؤشر خطير جدا، وتهديد للعملية السياسية الديمقراطية"، متابعا "لن نقبل بنتائج هذه الانتخابات وسنرفع شكوى في المحكمة بهذا الصدد".