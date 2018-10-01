دعوة من وزير الخارجية السوري لنظيره العراقي

© Sputnik . Sergei Mamontov سياسي سوري: وليد المعلم "عرى" أمريكا أمام حلفائها

بغداد — سبوتنيك . وقال مكتب الجعفري في بيان: "التقى وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية وليد المعلم في سياق اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وجرى استعراض أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بغداد ودمشق"، وأكد الجانبان "أهمية تضافر الجهود والتعاون من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة، والقضاء على الإرهاب".

وأضاف: "وجّه المعلم دعوة رسمية للجعفري لزيارة دمشق في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك".

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى دمشق، في آذار/مارس 2015، حيث بحث مع المسؤولين السوريين ملف الإرهاب وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي حينها أكد الجعفري أن "سوريا والعراق يحاربان داعش بالوكالة عن كل العالم".