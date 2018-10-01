وفد الضباط السوداني... تفاصيل اللقاءات العسكرية في قطر

شهدت دولة قطر لقاءات عسكرية عديدة خلال اليومين الماضيين، كان من بينها وصول وفد عسكري سوداني إلى الدوحة.

اجتمع اللواء الركن طيار مبارك محمد الكميت، قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، مع الفريق إنزو فيتشاريلي قائد القوات الجوية الإيطالية، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين القوات الجوية القطرية ونظيرتها الإيطالية.

قائد القوات الجوية الأميرية القطرية يلتقي قائد القوات الجوية الإيطالية pic.twitter.com/pBkZFBLp4x — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

واستقبلت كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة في قطر، وفدا من كلية الحرب العليا في القوات المسلحة السودانية، جرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، في المجال الأكاديمي العسكري.

وقام الوفد السوداني خلال الزيارة بجولة داخل الكلية، أطلع خلالها على أبرز ما تحتويه كلية جوعان بن جاسم من مرافق وقاعات دراسية، واستمع إلى شرح من المسؤولين عن الكلية حول ما تقدمه من برامج أكاديمية، إضافة للدورات التي تطرحها الكلية.

كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة تستقبل وفد كلية الحرب العليا بالقوات المسلحة السودانية pic.twitter.com/BvCAlGcezd — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

واجتمع اللواء الركن طيار مبارك محمد الكميت قائد القوات الجوية الأميرية، مع اللواء طيار جيري مايهيو مساعد رئيس الأركان الجوية البريطانية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

قائد القوات الجوية الأميرية القطرية يلتقي مساعد رئيس الأركان الجوية البريطانية pic.twitter.com/T81M8LRoEZ — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

والتقى اللواء الركن محمد بن علي الغانم قائد القوات البرية الأميرية القطرية مع سعادة الفريق مايكل غاريت قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين الجانبين بالإضافة إلى فرص التدريب والشراكة المستقبلية والتعاون العسكري بين البلدين الصديقين.