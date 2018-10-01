إصابة 4 أشخاص في انفجار شمالي بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، إصابة 4 أشخاص بانفجار في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد، اليوم الاثنين 1 أكتوبر / تشرين الأول.

© REUTERS / ABDULLAH DHIAA AL-DEEN اعتقال مسلح حاول إلقاء قنابل على أحد المواكب في بغداد

بغداد – سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان مقتضب، إن حصيلة ضحايا الانفجار في منطقة الشعب بلغت 4 جرحى.

من جهته قال مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الانفجار ناجم عن عبوتين ناسفتين وضعت من قبل مجهولين وانفجرتا بوقت متزامن في شارع تجاري بمنطقة الشعب".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد بين الحين والآخر تفجيرات بعبوات وسيارات مفخخة تستهدف المدنيين وقوات الأمن، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.