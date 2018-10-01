رغم توتر العلاقات... أمريكا وتركيا تبدآن تدريبات مشتركة في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أن الولايات المتحدة وتركيا بدأتا تدريبات معا للقيام بدوريات مشتركة قريبا في منطقة منبج (شمالي سوريا) رغم توتر العلاقات بين البلدين.

وتقوم قوات تركية وأخرى أمريكية حاليا بدوريات منفصلة في منبج وفقا لاتفاق توصل إليه البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي في يونيو/ حزيران، ويمثل التدريب آخر خطوة قبل قيام البلدين بدوريات مشتركة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ماتيس لمجموعة صغيرة من الصحفيين المرافقين له خلال زيارته إلى باريس: "التدريب جار في الوقت الحالي وعلينا انتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك".

© REUTERS / BPA/Jesco Denzel إعلان مهم من أردوغان عن علاقة تركيا بألمانيا

وأضاف "لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد بأن القيام بدوريات مشتركة سيتم في الوقت المحدد بعد اكتمال التدريب وبالتالي ينفذ بطريقة صحيحة".

وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل حاليا مع المدربين وبعدها ستجرى تدريبات على مدى أسابيع مع القوات التركية قبل بدء القيام بدوريات مشتركة، وسيتم التدريب في تركيا.

وتضررت العلاقات بين أنقرة وواشنطن أيضا بسبب احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برانسون بتهم إرهابية.

وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أغضبه احتجاز برانسون، زيادة الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب من تركيا إلى المثلين في أغسطس/ آب، وردت تركيا بزيادة الرسوم على واردات السيارات والكحول والتبغ من الولايات المتحدة.