نائب من "حزب الله" لـ "سبوتنيك" يعلق على ادعاءات نتنياهو

اعتبر النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني النائب وليد سكرية، أن ادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تأتي في سياق التحريض على حزب الله وللتهويل بحجم الخسائر التي ستلحق بلبنان إن نشبت الحرب بين لبنان وإسرائيل.

© Sputnik . Kirill Kalinnikov باسيل للسفراء: ستكونون شهودا على كذب نتنياهو

وقال في حديث خاص لوكالة " سبوتنيك ": "هي رد من نتنياهو وعلى منبر الأمم المتحدة أمام الرأي العالمي بكامله، اعتبرها رسالة موجهة للمقاومة، أولا اتهام المقاومة بأنها تصنع صواريخ تهدد أمن إسرائيل أمام الرأي العام العالمي لاتخاذ مواقف سلبية من المقاومة خاصة من قبل حلفاء إسرائيل، وثانيا هي رسالة تهديد بأن أي عمل يستهدف إسرائيل فإسرائيل لديها بنك من الأهداف الذي تعرفه جيدا وعلى استعداد أن تلحق خسائر كبيرة بالمقاومة".

وأضاف: "ليست سوى حرب إعلامية لاستعطاف تأييد إسرائيل وللتحريض على المقاومة من جهة ومن جهة ثانية هي محاولة التأثير على المقاومة أنها بأي حرب مع إسرائيل فإن خسائر المقاومة ستكون كبيرة جداً وهذا ردا على خطاب أمين عام "حزب الله" الذي قال بأن إسرائيل إن شنت عدوانا فسترى العجائب ولن تتحمل الخسائر لأن للمقاومة قدرات تستطيع التأثير على إسرائيل".

وتابع: "نتنياهو عندما يشير إلى نقطة معينة ويقول هنا في هذه النقطة تخزن الصواريخ أو تطور، إذا كان ذلك صحيحا ويعرف ذلك فهو لا يدل على المكان الصحيح لأنه إن دل على المكان الصحيح ولنفترض أنه صحيح فورا "حزب الله" سيغير المكان، هو يدل على أماكن لا وجود لها وإن كان يعرف أماكن صواريخ المقاومة فإنه لن يعلنها يبقيها سرية ليدمرها عند الحرب".

وأشار سكرية إلى أن "إسرائيل تحرض الدولة اللبنانية على "حزب الله" للتهويل بحجم الخسائر التي ستلحق بلبنان إن نشبت الحرب بين لبنان وإسرائيل، بما فيها مؤسسات الدولة اللبنانية كالمطار لأن "حزب الله" يضع الصواريخ قرب المطار فإن هذا يعني أن المطار سيكون هدفاً وسيؤدي إلى تدمير المطار وليس فقط صواريخ "حزب الله".

وعن جولة وزير الخارجية جبران باسيل مع وفد من سفراء الدول المعتمدين في لبنان بالقرب من مطار بيروت قال سكرية:"هي خطوة رد دبلوماسي تجاه الرأي العام العالمي وسفراء كل هذه الدول سينقلوا للرأي العام العالمي أن إدعاءات نتنياهو كاذبة وأنه لا وجود لشيء كما قال نتنياهو قرب المطار ولكن أيضاً إسرائيل تدرك جيداً والغرب كذلك بأن كل هذه المعلومات ليست المعلومات الدقيقة، إن كان ل"حزب الله" من قواعد صواريخ أو مخازن لصواريخ فإن نتنياهو لا يعلن عنها بدقة".

وأكد سكرية أن "هذا الادعاء لا أساس له ولا وجود لشيء مثل هذا الأمر قرب مطار بيروت الدولي، لأن قواعد "حزب الله" قد تكون في أماكن بعيدة في الجبال في الوديان في السهول الله أعلم أين… ولكن ليس في المنشآت، لذلك فإن إستهداف منشآت الدولة اللبنانية هي عدوان على الدولة اللبنانية وضغط على الشعب اللبناني لإفقاره وتكبيده الخسائر لفصل الشعب وإثارة النقمة على المقاومة".

وحول محاولة إسرائيل نقل المعركة من سوريا إلى لبنان قال سكرية: "لا تستطيع ذلك، لو كان باستطاعتها فتح المعركة كانت احتلت جرود سوريا قبل انتشار الجيش السوري، لكن كانت خشيتها ليس من سوريا وإنما من المقاومة في لبنان، لذلك هي لا تستطيع الدخول في حرب مع لبنان هي تريد بشكل أو بآخر من يقيد عمل المقاومة في لبنان ويمنعها من الاشتباك مع إسرائيل ليحرر يدي إسرائيل للعمل ضد سوريا".