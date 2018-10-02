عقب الإعلان عن نتائج زيارة الكويت... الملك سلمان وولي العهد يصدران قرارات جديدة

ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفقا لوكالة "واس"، أطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، العاهل السعودي والمجلس على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى دولة الكويت، بناء على توجيهات الملك سلمان واستجابة لدعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وكشف ابن سلمان عما أثمرت عنه الزيارة، بشأن تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة، وتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما في ظل قيادتي البلدين.

وأفاد مجلس الوزراء بصدور العديد من القرارات، جاءت على النحو التالي…

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانبين التونسي والنمساوي، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة والتوقيع عليها.

كما صدر قرار باعتماد الباب السابع (تصنيف وظائف الحكومة) من دليل إحصائيات مالية الحكومة (مالية 2014)، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، كدليل عام يبنى عليه التصنيف الموحد للأجهزة الحكومية.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية أو من ينيبه، بالتوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، كما تمت الموافقة على تمديد مدة عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

وفي ختام القرارات، وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (سفير).