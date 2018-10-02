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16:41 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن سلمان

    عقب الإعلان عن نتائج زيارة الكويت... الملك سلمان وولي العهد يصدران قرارات جديدة

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
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    ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

    وفقا لوكالة "واس"، أطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، العاهل السعودي والمجلس على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى دولة الكويت، بناء على توجيهات الملك سلمان واستجابة لدعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

    وكشف ابن سلمان عما أثمرت عنه الزيارة، بشأن تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة، وتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما في ظل قيادتي البلدين.

    الملك سلمان وترامب
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    وأفاد مجلس الوزراء بصدور العديد من القرارات، جاءت على النحو التالي…

    وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانبين التونسي والنمساوي، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة  والتوقيع عليها.

    كما صدر قرار باعتماد الباب السابع (تصنيف وظائف الحكومة) من دليل إحصائيات مالية الحكومة (مالية 2014)، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، كدليل عام يبنى عليه التصنيف الموحد للأجهزة الحكومية.

    وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية أو من ينيبه، بالتوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، كما تمت الموافقة على تمديد مدة عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

    وفي ختام القرارات، وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (سفير).

    انظر أيضا:

    بعد اقتراح ولي العهد... تنفيذ توجيه عاجل للملك سلمان
    "زيارة تاريخية لرجل استثنائي"... صحف الكويت تتحدث عن محمد بن سلمان
    ابن سلمان يقوم بزيارة مفاجئة على الحدود اليمنية
    بيان من "الوزراء الكويتي" بشأن زيارة ابن سلمان
    الكلمات الدلالية:
    الكويت, الولايات المتحدة, محمد بن سلمان, ولي العهد, السعودية, الملك سلمان
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