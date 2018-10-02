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    أدخنة تتصاعد في موقع القصف في صنعاء، اليمن 8 أغسطس/ آب 2018

    اليمن... مقتل قيادي في "تجمع الإصلاح" عقب ساعات من اختطافه

    © REUTERS / Mohamed al-Sayaghi
    العالم العربي
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    عثرت الشرطة اليمنية، على قيادي في التجمع اليمني للإصلاح مقتولاً في محافظة عدن جنوبي اليمن.

    قال مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن شرطة المحافظة عثرت على مدير فرع جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في عدن، محمد الشجينة، مقتولاً داخل سيارته على ساحل أبين في مديرية خور مكسر، وذلك عقب ساعات من اختطافه من قبل مسلحين من أمام منزله في مديرية التواهي.

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    وأضاف المصدر، أن القيادي الشجينة القتيل كان مكتفاً ومعصوب العينين لحظة العثور على جثته.

    وتأتي الجريمة عقب اغتيال الناشط في تجمع الإصلاح رمزي الزغير، في 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم في مديرية المنصورة، وذلك بعد أسبوع من مقتل الناشط في ذات التنظيم، علي الدعوسي، برصاص مسلحين أمام منزله في المديرية نفسها.

    وكان رئيس دائرة النقابات في حزب الإصلاح في عدن دبوان غالب، قد نجا في 20 أيلول/ سبتمبر المنصرم، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة حين اكتشفها بالصدفة مزروعة تحت مقعد سيارته.

    وفي الثامن من أغسطس/ أب الماضي، نجا القيادي في التجمع اليمني للإصلاح في عدن وعضو المجلس المحلي في مديرية المعلا عرفات حزام محمد أحمد، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة انفجرت في سيارته قبيل لحظات من خروجه من منزله في المديرية، سبقها بأسبوع محاولة اغتيال مماثلة استهدفت القيادي في تجمع الإصلاح في عدن الدكتور عارف أحمد علي، بعبوة ناسفة زرعت في سيارته، أسفرت عن إصابته وبتر قدم نجله.

    وشهدت محافظة عدن سلسلة اغتيالات طالت شخصيات سياسية ورجال دين وقيادات أمنية في المحافظة التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة لنشاطها منذ سيطرة جماعة أنصار الله على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات في يناير/ كانون الثاني 2015. 

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, أنصار الله
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