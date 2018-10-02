تطور خطير... محمد الحوثي يحشد مقاتليه في مواجهة عبد الملك الحوثي (فيديو)

دعا الداعية اليمني، محمد عبد العظيم الحوثي، مساء الاثنين، أتباعه للتصدي لأنصار ابن عمه عبد الملك الحوثي، ووصفهم بـ"المجرمين اللصوص".

كما دعا عبد العظيم، في بيان نشرته وسائل إعلام يمنية، جميع أنصاره للتدخل السريع لإنقاذ أهالي منطقة "آل حميدان" في مديرية مجز مما وصفه بـ"عدوان الحوثيين الغدر والغاشم الجبان". فيما تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مقطع فيديو للداعية وهو يحرض على جماعة "أنصار الله".

وقال محمد عبد العظيم إن "عدوان أنصار عبد الملك الحوثي سيكون وبالا عليهم وسيتم التنكيل بهم".

هذا "عبد العظيم الحوثي" ينازع "عبد الملك الحوثي" زعامة التيار الزيدي الأقرب إلى الشيعة في اليمن، وسبق أن نازع مؤسس الجماعة "حسين الحوثي" أيضا، وخاض معهم مواجهات، وله خطب شهيره وهم يقدح فيهم ويفتي بوجوب قتالهم.

استمع هذا المقطع..https://t.co/U5HHb37JH0 — كمال السلامي #اليمن (@kamal_alslami) September 30, 2018

ووفقا للبيان، فقد شنت "أنصار الله" قصفا مدفعيا على منطقة "آل حميدان" ودمرت مساكن الناس بدون شفقة.

ونقلت صحيفة "اليمن الآن" عن مصادرها أن محمد عبد العظيم الحوثي قام في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بحشد مقاتليه من عدة مناطق كما قام عبد الملك الحوثي باستدعاء مقاتليه من بعض الجبهات ومحافظة ذمار وحجة وأمرهم بالعودة إلى صعدة ما يؤكد توقعات المصادر بتجدد المواجهات خلال الساعات القادمة.

وقالت المصادر للصحيفة إن محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورة الحوثية عرض على عبد الملك الحوثي التوسط لتهدئة الأمور.

لكن الوساطة فشلت وفق ما نقلته صحيفة "يمن 24" عن مصادر قبلية.

وكانت مواجهات مسلحة، قد اندلعت مساء السبت 29 سبتمبر/ أيلول 2018، بين مقاتلي "أنصار الله" وأتباع محمد عبد العظيم الحوثي في مديرية مجز في محافظة صعدة. وقالت مصادر محلية إن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الجانبين، وفقا لوسائل إعلام يمنية.