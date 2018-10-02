سعوديات يبحثن عن فرص عمل بطريقة سهلة (صور)

ويجمع المعرض، الذي يستمر 3 أيام، مندوبي شركات سعودية وعالمية في مكان واحد في فندق الفيصلية في العاصمة السعودية، وفقا لـ"رويترز".

© Photo / Facebook/ RaghebAlama فيديو لراغب علامة مع معجبات سعوديات يثير الجدل... والفنان اللبناني يرد

وساهم المعرض، الذي يقام سنويا، في توظيف أكثر من 3 آلاف امرأة سعودية العام الماضي، عندما زارته أكثر من 46 ألف امرأة.

وقال، خالد الخضير، مؤسس معرض "غلوورك": "في العام الماضي توظفت أكثر من 3600 باحثة عن عمل من خلال الشركات اللي كانت متواجدة، وهناك أكثر من 52 ورشة عمل تقام مجانية لجميع الباحثات عن عمل، وفي العام الماضي كان معنا أكثر من 46 ألف امرأه سعودية في المعرض، ونتوقع نفس العدد هذه السنة. وبإذن الله الفرص الوظيفية مُتاحة في شركات شركائنا من القطاع الخاص".

وتوضح خريجة جامعية تبحث عن وظيفة، وتدعى لينا، أنها تزور هذا المعرض لأنه يجمع الكثير من الشركات في مكان واحد.

وأضافت: "حضرت إلى معرض "غلوورك" خصيصا من أجل تجمع الشركات فيه، بدلا من أن أبحث عن عمل قليلا قليلا. وهنا موجودين كلهم، وعندي أمل أن أجد وظيفة في هذا المعرض بإذن الله".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER سعوديات باحثات عن وظائف في معرض "غلوورك" في الرياض، الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018

ومعرض "خطوة للتوظيف" والمنتدى المرافق له، الذي تنظمه مؤسسة "غلوورك"، هو أكبر حدث في المملكة العربية السعودية يعنى بتوفير فرص العمل للنساء.

وتدفع السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تشمل إنهاء حظر كان مفروضا على قيادة النساء للسيارات وفتح مجالات جديدة أمام عمل المرأة في مسعى لإنهاء الاعتماد على عائدات النفط.

وتستغل كثير من النساء الفرص التي تتوفر من خلال هذه الإصلاحات.

من هؤلاء خريجة جامعية، تدعى فاطمة اليحيى، قالت لرويترز: "قدمت إلى المعرض لكي أحقق هدفي، إذ أنا دارسة للسكرتارية، وأرغب في تطوير نفسي، والآن أشعر أن المرأة السعودية يعني اكتسحت المجال (محلل العمل)، وليس كما في السابق، إذ في البداية كنا متحفظين بعض الشيء، ولكن الآن أصبح هناك تطور".

وانطلق معرض "غلوورك" المهني اليوم الإثنين، ويستمر حتى غدا الأربعاء.