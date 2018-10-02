تسجيل
18:00 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    سعودية في معرض غلوورك في الرياض، الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018

    سعوديات يبحثن عن فرص عمل بطريقة سهلة (صور)

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تستسهل سعوديات مهمة البحث عن فرصة عمل، في معرض ومنتدى "غلوورك" للتوظيف النسائي في الرياض، حيث يلتقين مع مندوبي الشركات ويقدمن طلبات لشغل الوظائف الشاغرة.

    ويجمع المعرض، الذي يستمر 3 أيام، مندوبي شركات سعودية وعالمية في مكان واحد في فندق الفيصلية في العاصمة السعودية، وفقا لـ"رويترز".

    المطرب اللبناني راغب علامة
    © Photo / Facebook/ RaghebAlama
    فيديو لراغب علامة مع معجبات سعوديات يثير الجدل... والفنان اللبناني يرد
    وساهم المعرض، الذي يقام سنويا، في توظيف أكثر من 3 آلاف امرأة سعودية العام الماضي، عندما زارته أكثر من 46 ألف امرأة.

    وقال، خالد الخضير، مؤسس معرض "غلوورك": "في العام الماضي توظفت أكثر من 3600 باحثة عن عمل من خلال الشركات اللي كانت متواجدة، وهناك أكثر من 52 ورشة عمل تقام مجانية لجميع الباحثات عن عمل، وفي العام الماضي كان معنا أكثر من 46 ألف امرأه سعودية في المعرض، ونتوقع نفس العدد هذه السنة. وبإذن الله الفرص الوظيفية مُتاحة في شركات شركائنا من القطاع الخاص".

    وتوضح خريجة جامعية تبحث عن وظيفة، وتدعى لينا، أنها تزور هذا المعرض لأنه يجمع الكثير من الشركات في مكان واحد.

    وأضافت: "حضرت إلى معرض "غلوورك" خصيصا من أجل تجمع الشركات فيه، بدلا من أن أبحث عن عمل قليلا قليلا. وهنا موجودين كلهم، وعندي أمل أن أجد وظيفة في هذا المعرض بإذن الله".

    سعوديات باحثات عن وظائف في معرض غلوورك في الرياض، الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    سعوديات باحثات عن وظائف في معرض "غلوورك" في الرياض، الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018

    ومعرض "خطوة للتوظيف" والمنتدى المرافق له، الذي تنظمه مؤسسة "غلوورك"، هو أكبر حدث في المملكة العربية السعودية يعنى بتوفير فرص العمل للنساء.

    وتدفع السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تشمل إنهاء حظر كان مفروضا على قيادة النساء للسيارات وفتح مجالات جديدة أمام عمل المرأة في مسعى لإنهاء الاعتماد على عائدات النفط.

    وتستغل كثير من النساء الفرص التي تتوفر من خلال هذه الإصلاحات.

    من هؤلاء خريجة جامعية، تدعى فاطمة اليحيى، قالت لرويترز: "قدمت إلى المعرض لكي أحقق هدفي، إذ أنا دارسة للسكرتارية، وأرغب في تطوير نفسي، والآن أشعر أن المرأة السعودية يعني اكتسحت المجال (محلل العمل)، وليس كما في السابق، إذ في البداية كنا متحفظين بعض الشيء، ولكن الآن أصبح هناك تطور".

    وانطلق معرض "غلوورك" المهني اليوم الإثنين، ويستمر حتى غدا الأربعاء.

    انظر أيضا:

    بالفيديو... سعوديات يرفعن علم بلدهن في أعماق البحر
    من سعوديات في عمق البحر الأحمر إلى بوتين يطلق النار من بندقية قنص حديثة... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    قرد يهاجم فتيات سعوديات ويجبرهن على الهروب (فيديو)
    شاهد... شابات سعوديات يكشفن مهارتهن في قيادة الدراجات النارية
    فتيات سعوديات يدافعن عن عامل تعرض لسكب الشاي الساخن على وجهه (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    سيدات سعوديات, سعوديات, أخبار السعودية اليوم, أخبار السعودية, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة لبستان ملكي، من قبل المصور عمر كانيباك من بريطانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة المباني المستخدمة
    المتأهلون في نهائيات مسابقة التصوير المعماري لعام 2018
    الإرهابيون لا يتعلمون!
    الإرهابيون لا يتعلمون من دروسهم السابقة في سوريا
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك