المعلم: الدول التي تآمرت على سوريا لا مكان لها في إعادة الإعمار

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن الدول التي تآمرت على سوريا لا مكان لها في إعادة الإعمار

وفي حوار لقناة "الميادين". أوضح وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، أن العالم يجب أن يصفق للضربة الإيرانية الأخيرة، التي أصابت "داعش"، ويكشف أن الفصل الأخير من الحرب السورية يشمل تحرير إدلب وأرياف حلب الشمالية الشرقية، وصولاً إلى منبج وشرق الفرات.

الفصل الأخير للإرهاب

© Sputnik . Sergei Mamontov سياسي سوري: وليد المعلم "عرى" أمريكا أمام حلفائها

وأشار المعلم إلى أن بلاده لم تعد محور النقاش الأممي، وهذا مؤشر على أن دولاً عديدة أيقنت أن سوريا ستكتب الفصل الأخير في مكافحة الإرهاب.وإذ اعتبر أن هدف العدوان الأخير على اللاذقية إطالة الأزمة، كي تتمكن إسرائيل من هضم انتصار الجيش السوري وحلفائه في تحرير أكثر من 90% من الأراضي السورية، أكّد المعلم أن الأمور تسير نحو الأفضل، فيما يرتبط بحماية الأجواء السورية من العدوان الإسرائيلي وغيره.واعتبر المعلّم أن إسرائيل اعتادت على العربدة في سماء المنطقة وسوريا، لكن وسائط الدفاع الجوي السوري كانت تتصدى لها في كل مرة.

إس400

وعن تزويد موسكو دمشق بصواريخ "إس 300"، قال المعلم إنه وفق تأكيدات وزارة الدفاع الروسية التي نثق بها، فإن سماء سوريا ستكون محمية بصواريخ "إس 300"، مشيراً إلى أن صواريخ "إس 400" هي طموح لدى سوريا.

© Sputnik . Grigoriy Sysoev المعلم: المسلحون في إدلب جاؤوا عبر تركيا ومن الطبيعي عودتهم من نفس الطريق

وأشار إلى أن العلاقة الروسية الإسرائيلية تقررها القيادة الروسية، أما العلاقة الروسية السورية التي تهمنا فهي بأفضل حالاتها.

تعاون شرعي

أكد المعلم أن ضربة الصواريخ الإيرانية في البوكمال تأتي في إطار مكافحة الإرهاب، مجدداً التأكيد على أن التعاون بين طهران ودمشق شرعي، ينسجم مع السيادة الوطنية، واعتبر أن وجود مستشارين إيرانيين في سوريا شرعي، وبطلب من الحكومة السورية.

وأضاف وزير الخارجية السوري أن العمليات التي تقوم بها إيران في إطار مكافحة إرهاب "داعش" مشروعة.