العبادي يهنئ عبد المهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

© REUTERS / AKO RASHEED برهم صالح يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة العراق الجديدة

بغداد- سبوتنيك . وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: "أهنئكم بمناسبة تكليفكم بتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا لكم النجاح في تشكيلها واختيار من هو الأصلح لشغل المناصب الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين سائلا العلي القدير، أن يأخذ بأيديكم لما فيه عز العراق وشعبه وحفظ امنه ورفاهه".

وكان قد كلف الرئيس العراقي الجديد، برهم صالح، يوم أمس الثلاثاء، عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة وذلك بعد اختيار البرلمان له رئيسا للجمهورية.