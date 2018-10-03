برلماني: النواب والأعلى للدولة في ليبيا يتفقان على آلية تشكيل مجلس رئاسي جديد

اتفق مجلس النواب والأعلى للدولة في ليبيا على آلية تشكيل مجلس رئاسي جديد بديلا للحالي، وذلك بحسب ما قال برلماني ليبي.

طرابلس- سبوتنيك. وأكد عضو مجلس النواب الليبي، صالح فحيمة، أن مجلس النواب والأعلى للدولة اتفقا على نتائج متقدمة بشأن تشكيل مجلس رئاسي جديد بديل للحالي، مشيرا إلى أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا غير واقعي.

© AFP 2018 / Abdullah Doma رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا يبحثان تشكيل الرئاسي والحكومة بالمغرب

وقال فحيمة، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" حول تشكيل مجلس رئاسي جديد، إن "لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة توصلوا إلى نتائج متقدمة فقد تم الاتفاق على الآلية ونحن الآن ننتظر أن يتفقوا على التوقيتات التي سيباشر فيها المجلسين باختيار الأسماء".

كما أوضح أن الهدف هو "إقرار مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية محدودة المهام وقصيرة العمر يتركز عملها على الإعداد للانتخابات وتوفير الظروف المناسبة لإجرائها".

واستبعد فحيمة إجراء الانتخابات في موعدها، قائلا: "موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المعلن عنها في باريس نهاية العام الحالي غير قابل للوفاء به"، مضيفا أن "اتفاق باريس يحتاج لمعجزة لتطبيقه خصوصا إذا لم تتعاون البعثة في العديد من المواضيع المهمة التي يجب إنجازها قبل الموعد المحدد كي لا نضطر إلى الدخول في مرحلة انتقالية جديدة والتي على رأسها إيجاد الأساس الدستوري للانتخابات".