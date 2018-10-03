إعلان حصيلة الضحايا الذين سقطوا بعد فوز برهم صالح بالرئاسة العراقية

أكدت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الأربعاء، سقوط ضحايا خلال احتفالات فوز برهم صالح برئاسة الجمهورية العراقية.

وأعلن مدير إعلام وعلاقات شرطة المحافظة النقيب سركوت أحمد: "تسببت الاحتفالات في محافظة السليمانية وإطلاق النار عشوائيا في الهواء بمناسبة فوز برهم صالح برئاسة الجمهورية، بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح"، وفقا لموقع قناة "السومرية".

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وأضاف أحمد أن: "أحد القتلى هو من أبناء قضاء جمجمال التابعة للسليمانية".

وكان مجلس النواب لجأ، مساء اليوم الثلاثاء، إلى جولة ثانية لاختيار رئيس الجمهورية نتيجة عدم حصول أحد المرشحين على عدد الأصوات الكافية، حيث حصل مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح على 165 صوتا فيما حصل مرشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين على 89.

وجرى العرف السياسي في العراق منذ 2003، على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الأكراد، ويجري اختياره بالتوافق بين أكبر حزبين كرديين هما الديمقراطي، والاتحاد الوطني الكردستاني.