الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين بعد اجتيازهما الحدود مع قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل فلسطينيين اثنين اجتازا السياج الحدودي من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، وجرى نقلهما إلى أحد مراكز التحقيق بعد أن عثر على سكين بحوزة أحدهما.