الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين بعد اجتيازهما الحدود مع قطاع غزة

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "اعتقلت قوات جيش الدفاع مشتبه بهما اجتازا السياج الأمني شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
Two Gazans, one of whom was armed with a knife, broke through the border fence from Gaza into Israel. Our troops apprehended them and transferred them to security forces for further questioning.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) October 3, 2018
وأضاف أدرعي "وقد وجد مع أحد المشتبهين سكين. تم اعتقالهما قرب مكان اجتيازهما للسياج وتم نقلهما لتحقيقات قوات الأمن".
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