التوقيع على منح وودائع من السعودية والإمارات والكويت لصالح الأردن غدا الخميس

قال وزير المالية الأردني، عز الدين كناكرية، أن وزراء المالية السعودي، والإماراتي، والكويتي، سيوقعون غدا في عمان عددا من الاتفاقيات التي تتضمن منحا وقروضا لصالح الأردن.

عمان — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن كناكرية، قوله في تصريحات صحفية، "إن وزراء المالية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة سيوقعون، في عمان، غدا، مجموعة من الاتفاقيات الإطارية التي تتعلق بمخرجات مؤتمر مكة، ومنها اتفاقيات ودائع لدى البنك المركزي وضمانات قروض ومنح مالية".

جاء ذلك ردا على سؤال حول مضمون زيارة وزراء مالية المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة، وقال، إنها تأتي في إطار توطيد العلاقات الأخوية المتبادلة التي تربط الأردن مع الأخوة الأشقاء وفي إطار التبادل المشترك للقضايا ذات العلاقة.

ووفق الوزير كناكرية سيرافق الوزراء، مدراء الصناديق التنموية في الدول الشقيقة الثلاث.

وكانت قمة مكة قد أقرت حزمة مساعدات اقتصادية للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار.