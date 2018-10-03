اعتداء مسلح على قارب سعودي في مياه الخليج... وإعلان من قوات حرس الحدود

ووفقا لقوات حرس الحدود السعودية، أُصيب ثلاثة بحارة بطلق ناري بعد تعرضهم لاعتداء مسلح في مياه الخليج.

وأعلنت قيادة حرس الحدود عبر حسابها على "تويتر" أن دوريات حرس الحدود البحرية تمكنت من إنقاذ بحارة قارب صيد سعودي، تعرضوا لاعتداء مسلح في مياه الخليج، نتج عنه إصابة 3 بحارة من الأربعة الذين كانوا على متنه.

وأشارت قيادة حرس الحدود السعودية، إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى مباشرة التحقيق في الحادثة.