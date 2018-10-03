الإمارات تؤجل مشروعا تكلفته 36 مليار دولار

قالت خمسة مصادر لوكالة "رويترز"، إن التوسعة تأجلت، ولم تفصح المصادر عن سبب التأجيل أو مدته، كما قال اثنان من المصادر إنه تجري إعادة تصميم المشروع.
وأوضح أحد المصادر أن القرض لم يستخدم بعد، وذكر مصدران أن المرحلة الثانية من التمويل، والتي كانت ستدعمها وكالات ائتمان أجنبية، تأجلت إلى أجل غير مسمى.
وامتنعت مؤسسة مطارات دبي المملوكة للدولة عن التعقيب على الأمر مباشرة حين اتصلت بها رويترز، وقالت إن هدفها يتمثل في التحديث المستمر لخطط رئيسية لمطار آل مكتوم الدولي ومطار دبي الدولي الرئيسي للاستعانة بأحدث ما تم التوصل إليه من مبادئ للتصميم من حيث التكنولوجيا والعمليات والخدمات المقدمة للجمهور.
وكان من المفترض أن تمهد طاقة التوسع الطريق لمطار آل مكتوم ليحل محل مطار دبي الدولي، أزحم مطار في العالم حاليا من حيث عدد المسافرين على الرحلات الدولية، والمخطط له أن يصبح المقر الجديد لشركة طيران الإمارات.
وتتوقع دبي إنفاق نحو 36 مليار دولار على مشروع مطار آل مكتوم الدولي ومجمع دبي وورلد سنترال الذي يضم المطار.
وتم بناء المطار على مراحل، ومن المتوقع أن يخدم في نهاية المطاف ما يزيد عن 200 مليون مسافر سنويا، وهو ما يزيد عن ضعف الطاقة الحالية لمطار دبي الدولي الرئيسي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)