الملك سلمان يهنئ الرئيس العراقي الجديد

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للرئيس العراقي، برهم صالح، بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لجمهورية العراق، وبمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" ، أعرب العاهل السعودي، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وفي السياق نفسه، بعث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، برقية تهنئة لبرهم صالح، للمناسبة نفسها، معبرا عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

ومن جانبه، عبّر الرئيس العراقي عن شكره للعاهل السعودي على "التهنئة ومشاعره الأخوية النبيلة، وحرصه على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين"، وفق تعبير الوكالة الرسمية.