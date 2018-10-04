"نشاطات غير وطنية" تدفع السعودية لاتخاذ إجراءات جديدة ضد الوافدين

وصفت السعودية عددا من الأنشطة والتصرفات بأنها "غير وطنية"، وبدأت في اتخاذ إجراءات جديدة من أجل القضاء عليها.

وأكد وزير التعليم السعودي، أحمد بن محمد العيسى، قيام بعض المدارس الأهلية بتنظيم نشاطات تتعارض مع التوجهات الوطنية، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE السعودية تتخذ 11 إجراء جديدا... أحدها يستهدف المقيمين

وأضاف الوزير أن هذه التأثيرات جاءات بسبب بعض المعلمين غير السعوديين.

وحدد الوزير في تعميم عاجل إجراءات التصدي لتلك النشاطات، لإلزام المدارس الأهلية والعالمية، بسعودة الوظائف المرتبطة بالأعمال الإدارية والإشرافية، والأعمال المتعلقة بالأنشطة الطلابية في مدة أقصاها شهران.

وقال الوزير إن الأمر رغبة في دعم توطين الوظائف التعليمية والإدارية في قطاع التعليم الأهلي.

وشدد العيسى "على المدارس الأهلية والعالمية بالاهتمام بقيم التعليم وتعزيز الانتماء بنفوس الطلاب والطالبات من خلال تقديم البرامج الإرشادية والأنشطة الهادفة والمتنوعة والداعمة لذلك.

وأكد وزير التعليم، ضرورة مراجعة إجراءات تأييد التأشيرات الممنوحة للمدارس الأهلية والعالمية والتحقق من عدم وجود كوادر وطنية لشغل تلك الوظائف قبل الرفع بذلك، موجها بتشكيل فرق إشرافية لمتابعة التزام المدارس الأهلية والعالمية بذلك".