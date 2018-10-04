العبادي يناقش المسودة الأولية لمشروع الموازنة العراقية لـ 2019

عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اجتماعا لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019، بحضور عدد من المسؤولين والكادر المتقدم لوزارة المالية.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه. في بداية الاجتماع، أكد الدكتور حيدر العبادي على المبادئ الأساسية، التي ينبغي الالتفات إليها عند إعداد بنود الموازنة، مشيرا إلى أهمية استجابة الموازنة لما تم إقراره من مشاريع صدرت بشأنها قرارات.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani العبادي يهنئ عبد المهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة