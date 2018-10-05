إصابة 45 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

قتل شخصين بينهما طفل برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مسيرات العودة للأسبوع الثامن والعشرين شرقي قطاع غزة.

رام الله — سبوتنيك. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الجمعة، "مقتل شخصين مجهولا الهوية، منهم طفل، وإصابة 124 آخرين، من بينهم 5 حالات خطيرة".

© REUTERS / CARLO ALLEGRI نتنياهو: عباس يعيق العمل الإنساني في غزة

في سياق متصل، كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن سلاح إسرائيلي جديد يستخدمه الجيش، اليوم، في قطاع غزة.

ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "0404"، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم سلاح "المياه" لتفريق آلاف المتظاهرين الفلسطينيين الذين تجمعوا بمحاذاة الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأفاد الموقع العبري بأنه للمرة الأولى يستخدم الجيش الإسرائيلي "المياه" لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين، حتى لا يمكنه إشعال إطارات "الكاوشوك" بطول الجدار الفاصل مع غزة.