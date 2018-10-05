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20:55 05 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    التنف

    رفض تركيا استقبال مسلحي البنتاغون شمال سوريا يعرقل اتفاق "التنف"

    © Photo/ Staff Sgt. Jacob Connor
    العالم العربي
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    كشف مصدر مطلع أن تركيا تقف وراء تأخير تنفيذ الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخرا بين الجانبين الروسي والأمريكي في سوريا، الذي يتضمن نقل جميع الفصائل المسلحة من منطقة التنف ومخيم الركبان إلى الشمال السوري، وإعادة المدنيين إلى قراهم وبلداتهم.

    وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "الجانب التركي رفض بشكل قاطع حتى الآن أن يتم نقل أي مسلحين من الجماعات التي تعمل تحت قيادة الجيش الأمريكي في التنف مثل "شهداء القريتين" و"مغاوير الثورة" وجماعة "أحمد العبدو"، إلى جرابلس أو عفرين أو غيرها، إلى مناطق الشمال السوري الخاضعة للنفوذ التركي المباشر أو غير المباشر عن طريق الجماعات الإرهابية المرتبطة بأنقرة".

    منطقة التنف، سوريا
    © AP Photo / Hammurabi's Justice News
    موسكو: مصرون على مغادرة الولايات المتحدة لمنطقة التنف في سوريا
    واعتبر المصدر أن "تركيا تعمل على توطين مسلحين أجانب يعدون أنفسهم بقايا "الدولة العثماية" في آسيا كالتركستان الصينيين والتركمان وغيرهم، ضمن مناطق الشمال السوري، إلا أنها ترفض جلب مسلحين من الجنسية السورية إلى هذه المناطق، حفاظا على التركيبة الديمغرافية التي اصطنعتها بعد "تطهير" المنطقة من الكرد السوريين ومن المسلحين العرب غير الموالين لحزب العدالة والتنمية".

    ولم يستبعد المصدر أن يكون هناك اتفاق أمريكي تركي على المماطلة لتأخير تنفيذ الاتفاق حول التنف، وبالتالي تأخير الانسحاب الأمريكي المشروط بسحب جميع المجموعات المسلحة أولا من خلال تسوية أوضاع من يرغب من المسلحين ونقل من لا يقبل بالتسوية إلى جرابلس، معربا عن اعتقاده بأن الرفض التركي يأتي في سياق سلة تفاهمات أمريكية تركية برزت بعض بوادرها في منبج وعفرين.

    وكان نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين أكد أمس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن موسكو تصر على ضرورة انسحاب الولايات المتحدة من منطقة التنف في سوريا، وأنه يجب إغلاق مخيم الركبان، وقال: "هذا المخيم يقع في منطقة التنف، التي يسيطر عليها الأمريكان بشكل غير قانوني. ويجب على الأمريكيين الرحيل من هناك. وإلى أن يغادروا، سيظل هذا المخيم تحت غطائهم، وهذه مناطق واسعة إلى حد كبير".

    وتابع: "للأسف وفقا لبعض المعلومات، تستخدم هذه الأراضي، من بين أمور أخرى، من قبل إرهابيي "داعش" (المحظور في روسيا) للقيام بالاستراحة وإعادة ترتيب أوضاعهم، وهذا أمر سيئ من أي وجهة نظر".

    وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك" أن اتفاقا تم التوصل إليه بين الجانبين الروسي والأمريكي حول مصير "لاجئي مخيم الركبان" والمجموعات المسلحة المرتبطة بقاعدة التنف الأمريكية، بحيث يبدأ التطبيق العملي لاتفاق تم التوصل إليه أخيرا بين "مركز المصالحة الروسي" في سوريا وبين القوات الأمريكية في قاعدة التنف، والذي يشبه إلى حد بعيد اتفاقات المصالحة التي أبرمت في الغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة في سوريا.

    وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق ينص على إخراج جميع المجموعات المسلحة التي تنشط في المنطقة والمرتبطة بالقوات الأمريكية في قاعدة التنف، وتسوية أوضاع من يرغب من "المسلحين السوريين" بتسليم سلاحه والعودة إلى حضن الوطن، وإخراج من لا يقبل بالتسوية إلى جرابلس في الشمال السوري.

    وأضافت المصادر أن الاتفاق يتضمن كذلك تفكيك مخيم الركبان الذي تحتجز فيه القوات الأمريكية نحو 80 ألف لاجئ سوري ستتم إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم، لافتة إلى أن معظم اللاجئين في مخيم الركبان هم من مؤيدي الدولة السورية، ويريدون العودة إلى بلداتهم.

    انظر أيضا:

    موسكو: مصرون على مغادرة الولايات المتحدة لمنطقة التنف في سوريا
    اتفاق التنف منجز... "مسلحو البنتاغون" إلى جرابلس ونازحو "الركبان" إلى قراهم
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    الكلمات الدلالية:
    الوجود الأمريكي في سوريا, مخيم الركبان, قاعدة التنف, الحكومة التركية, سوريا
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