محمد بن سلمان يخرج عن صمته ويعلق على اختفاء جمال خاشقجي

وقال محمد بن سلمان إنه مستعد للسماح لتركيا بتفتيش القنصلية في إسطنبول بحثا عن الصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى هذا الأسبوع، وذلك في حوار له مع وكالة بلومبرغ الأمريكية.

واختفى خاشقجي، بعد دخوله مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، الثلاثاء الماضي، لإجراء معاملات عائلية فيما لا يعرف مصيره حتى الآن.

وقالت خطيبة خاشقجي، السيدة خديجة، أن الإعلامي السعودي دخل إلى مبنى القنصلية في الساعة الواحدة، ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول، للحصول على أوراق رسمية خاصة به، ولم يخرج من مبنى السفارة إلى الآن.

وأضافت أن موظفي السفارة أبلغوها بأنه غادرها منذ ساعات. وتواصلت السيدة مع الجهات الأمنية التركية من أمام مبنى القنصلية، ولم تصلها أية معلومات حتى الآن.

واستدعت وزارة الخارجية التركية، السفير السعودي في أنقرة، على خلفية فقدان جمال خاشقجي.