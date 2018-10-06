بيان عسكري من قطر... تحرك جميع قيادات وأفرع القوات البرية الأميرية

شرعت جميع قيادات وأفرع القوات البرية الأميرية، ووحدات أخرى من القوات المسلحة القطرية في تحركات عسكرية داخل البلاد، بحسب بيان لمصلحة التوجيه المعنوي، التابعة لوزارة الدفاع القطرية.

وبحسب البيان المنشور على صفحة الوزارة على "تويتر"، بدأت القوات المسلحة القطرية تنفيذ التمرين التعبوي "نصر 2018"، وهذه المناورات العسكرية تستهدف تدريب القيادات على "مهام تقدير الموقف والتخطيط والقيادة والسيطرة باستخدام منظومات الأسلحة الحديثة وأعمال هيئة الركن والتنسيق بين القوات والأجهزة الأمنية الأخرى".

القوات المسلحة القطرية تبدأ تنفيذ تمرين نصر ٢٠١٨ pic.twitter.com/L8hhwJId2z — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) October 4, 2018

ونقل البيان عن مدير التمرين، العقيد الركن مبارك هزاع الهاجري، قوله إن من أهداف تمرين (نصر 2018) "تدريب القادة وهيئة الركن على التخطيط والإسناد وتنفيذ عمليات اختراق قوات العدو ومنع عمليات التسلل واحتواء العدو وتدميره واستعادة الموقف". ولم يحدد البيان مدة التمرين.

وكانت القوات البحرية الأميرية القطرية أجرت في 20 سبتمبر/أيلول المنصرم، مناورات عسكرية مع القوات البحرية الهندية في المياه الإقليمية القطرية، وقبلها أجرت على مدى 2017 وكذلك السنة الجارية سلسلة من المناورات المكثفة في سياق ما يربطها من اتفاقيات تعاون عسكري مع عدد من الدول.