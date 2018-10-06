القبض على 9 من عناصر "داعش" شمال العراق

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، القبض على تسعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في مدينة الموصل شمالي البلاد.

سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، سعد معن، في بيان إن "فوج طوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات استخبارية وتعاون المواطنين، ألقي القبض على تسعة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية والمطلوبين قضائيا والصادرة بحقهم أوامر قبض بقضايا إرهابية".

وأضاف أن "من بين الملقى القبض عليهم مقاتلون فيما يسمى بديوان الجند وشاركوا بالقتال ضد قواتنا الأمنية، وكذلك بينهم اثنان كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة أيام سيطرة عصابات "داعش" الإرهابية على مدينة الموصل"، لافتا إلى أنه "تم إلقاء القبض عليهم في مناطق أحياء سومر وعدن والزهراء والأربجية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت الموصل العاصمة السابقة للتنظيم، والتي أعلن منها زعيمها الهارب، أبو بكر البغدادي، قيام حكم التنظيم في العراق وسوريا.