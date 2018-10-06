القنصل السعودي في إسطنبول: لم نوجه اتهامات قانونية لـ جمال خاشقجي في القنصلية

نفى القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي توجيه أي اتهامات للصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال وجوده في القنصلية السعودية.

وقال العتيبي إن القنصلية والسفارة في تركيا تبذلان كل ما في وسعهما من جهود للبحث عن جمال خاشقجي بعد اختفائه، مضيفا أن خاشقجي حضر إلى القنصلية لمراجعة إجرائية تتعلق بأوراق شخصية وخرج بعد فترة قصيرة من دخوله المبنى، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

© REUTERS / HANDOUT وكالة: الأمن التركي يقول إن جمال خاشقجي قتل في القنصلية السعودية وجثته نقلت للخارج

وأكد العتيبي أن خاشقجي غير موجود في القنصلية ولا في المملكة العربية السعودية.

وأشار القنصل السعودي إلى أن القنصلية مزودة بكاميرات لكنها لم تسجل أي لقطات، ومن ثم من غير الممكن استخراج صور لدخول جمال خاشقجي أو مغادرته للقنصلية التي تطوقها حواجز الشرطة وتحيط بها أسوار للتأمين تعلوها أسلاك شائكة.

وفتح القنصل السعودي في اسطنبول مقر بعثته أمس السبت في مسعى منه لتوضيح أن الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي الذي اختفى قبل أربعة أيام ليس في مقر البعثة وقال إن الحديث عن اختطافه لا يستند إلى أساس.

وتجول صحفيو رويترز في مقر القنصلية المؤلف من ستة طوابق والواقع شمال اسطنبول، والذي دخله خاشقجي يوم الثلاثاء للحصول على وثائق لزواجه المقبل. وقالت خطيبته التي كانت تنتظر بالخارج إنه لم يخرج من القنصلية، بحسب رويترز.

وقال مسؤولون أتراك إنهم يعتقدون أنه ما زال بداخل القنصلية وقالت أنقرة أمس السبت إن الادعاء فتح تحقيقا بشأن اختفائه. وقالت السعودية إن خاشقجي غادر القنصلية يوم الثلاثاء بعد إكمال أوراقه.