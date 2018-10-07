مصدر سعودي مسئول يرد على أنباء مقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية

رد مصدر مسؤول في القنصلية العامة للسعودية في اسطنبول صباح الأحد على تقارير تحدثت عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونفى المصدر تقريرا لرويترز نقلت عن مصادر تركية قولها إنها تعتقد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية، بحسب رويترز.

© REUTERS / Osman Orsal القنصل السعودي في إسطنبول: لم نوجه اتهامات قانونية لـ جمال خاشقجي في القنصلية

كما شجب المصدر في بيان "هذه الاتهامات العارية من الصحة".وشكك المصدر "أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع".

‏‎‏‎وكشف المصدر أن:وفدا أمنيا مكونا من محققين سعوديين وصلوا السبت لاسطنبول بناء على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورا للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وقالت وكالة رويترز إن الأمن التركي يعتقد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد قتل فى القنصلية السعودية.

ونقلت رويترز نقلا مصدر تركي مسؤول قوله:

التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن السيد خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول. نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية.

يذكر أن خاشقجي هو صحفي سعودي عمل سابقا رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية اليومية، كما عمل مستشارا للأمير تركي الفيصل السفير السابق في واشنطن، ولكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.