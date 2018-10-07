مرتديا الزي العسكري... صورة "نادرة" للملك سلمان خلال مشاركته في حرب السعودية مع اليمن

وقالت الدارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود —حفظه الله — خلال تطوعه في حرب الوديعة".
وأضافت الدارة: "ديرة الإسلام حامينه إنّا… قاصرين دونها كل شارب".
#صورة_تاريخية || لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود —حفظه الله — خلال تطوعه في حرب الوديعة.— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) October 6, 2018
ديرة الإسلام حامينه إنّا
قاصرين دونها كل شارب#دارة_الملك_عبدالعزيز#لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ pic.twitter.com/TJhLJ6hVgN
ويظهر الملك سلمان في الصورة مرتديا الزي العسكري السعودي.
يذكر أن حرب الوديعة هي حرب حدودية نشبت بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، وقد اندلعت الاشتباكات في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1969في "مركز الوديعة الحدودي" في الربع الخالي بعد قيام اليمن بمهاجمة مركز الوديعة.
وانتهت الحرب الحدودية بانتصار القوات السعودية واعادة سيطرتها على مركز الوديعة في 6 ديسمبر/كانون الأول 1969.
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