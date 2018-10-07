أمير قطر يختتم جولته في أمريكا اللاتينية برسالة إلى "دول المقاطعة"

اعتبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده أصبحت أقوى بعد اندلاع الأزمة الخليجية، موجها رسالة إلى دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وأن الإمارة تعتمد على مقدراتها الذاتية أكثر من ذي قبل.

وقال تميم بن حمد، خلال لقائه أمس السبت الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، في بوينس آيرس، تعليقا على حديث الأخير حول أن الأرجنتين تمر بمراحل اقتصادية صعبة: "إن معظم الأمم تمر بمراحل صعبة، ومنها دولة قطر التي تمر بتحديات إقليمية، لكنها بفضل الله وصمود وقوة المجتمع في قطر والأصدقاء، أصبحت الإمارة أقوى والاعتماد على النفس أصبح أكبر بكثير من السابق"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأشار أمير قطر إلى أن الأرجنتين ستتجاوز أيضا هذه المرحلة الصعبة بقيادة رئيس البلاد الحالي. كما أشار إلى أن العلاقات القطرية الأرجنتينية تمتد لأكثر من 40 عاما، وشهدت خلال السنتين الأخيرتين تطورا ملحوظا خاصة بعد الزيارات المتبادلة، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي لدعم العلاقات الثنائية.

سمو أمير البلاد المفدى: "إن جميع الأمم تمر بمراحل صعبة، ومنها دولة قطر التي تمر بتحديات إقليمية، لكنها بفضل الله وصمود وقوة المجتمع في قطر والأصدقاء، أصبحت قطر أقوى والاعتماد على النفس أصبح أكبر بكثير من السابق". pic.twitter.com/gzwGxPUX2f — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ٦ أكتوبر ٢٠١٨

وفي سياق العلاقات الثنائية، نوه الرئيس الأرجنتيني بمستوى التعاون القائم في مختلف الصعد بين البلدين، لافتا إلى أنه "يمكن لخبرة الأرجنتين في مجال الأمن الغذائي أن تساعد قطر وبالقدر نفسه يمكن للأرجنتين الاستفادة من خبرة قطر في مجال الطاقة".

وأضاف رئيس الأرجنتين أن المباحثات تناولت مجالات أخرى مثل التعليم والرياضة، متطلعا لمزيد من التعاون، كما أشار إلى قدرة قطر على تنظيم ناجح لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 ، متمنيا لفريق بلاده النجاح في بلوغ البطولة.

وتعيش قطر منذ 5 يونيو/حزيران عام 2017 في ظل ما تصفه بـ"الحصار" من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع السلطات القطرية وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

واتهمت هذه الدول، السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".