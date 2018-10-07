عودة نحو 100 سوري إلى ديارهم من لبنان

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن نحو 100 سوري عادوا إلى ديارهم من لبنان خلال اليوم الماضي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في النشرة اليومية للمركز "عاد نحو 93 لاجئ سوري إلى ديارهم من لبنان خلال اليوم الماضي عبر معبري "جديدة يابوس" و"زيمراني" من بينهم 27 امرأة و48 طفلا". كما عاد نحو 302 نازح إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah عودة أكثر من 400 لاجئ سوري من لبنان خلال 24 ساعة

وقام الجانب الروسي بثلاث عمليات إنسانية في محافظات حلب واللاذقية ودير الزور، حيث تم توزيع الوجبات الغذائية على السكان.

بالإضافة لذلك، قامت وحدات المهندسين السوريين بتطهير ستة هكتارات من الألغام في محافظات حمص وحلب والقنيطرة.

وجاء في البيان" تم اكتشاف وتفجير 41 عبوة ناسفة، من بينها 6 عبوات يدوية الصنع".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

وأكدت الدفاع الروسية أن المركز يساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.