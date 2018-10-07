إبرام أكبر صفقة عقارية في تاريخ السعودية

اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي قطعة أرض كبيرة في شمال الرياض مقابل 2.17 مليار ريال (578.64 مليون دولار) فيما وصفه مدير مزاد ووسائل إعلام محلية بأنه "أكبر صفقة عقارية في تاريخ المملكة".

وقالت إتقان العقارية التي أدارت العملية إن صندوق الاستثمارات العامة اشترى أرض الغدير في مزاد لتركة رجل الأعمال الراحل صالح عبد العزيز الراجحي. وفقا لـ "رويترز".

تحتل الأرض غير المطورة موقعا متميزا في شمال الرياض وتحاذي مركز الملك عبد الله المالي.

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وقالت إتقان "إن الأرض، التي تبلغ مساحتها 434 ألفا و400 متر مربع، بيعت بسعر خمسة آلاف ريال (1333.26 دولار) للمتر المربع".

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ بلومبرغ في مقابلة نُشرت، يوم الجمعة، أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي الرئيسي للمملكة، سيتجاوز المستوى المستهدف لأصوله البالغ 600 مليار دولار بحلول 2020، في إطار المساعي الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.

والصندوق من بين المستثمرين في مشروع مدينة نيوم الاقتصادية الضخم البالغة قيمته 500 مليار دولار والذي يمتد داخل الأردن ومصر.