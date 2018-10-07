الطيران الإسرائيلي يشن غارة على مجموعة من الشباب الفلسطيني جنوب قطاع غزة

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد: "قامت طائرة عسكرية بالإغارة تجاه خلية مخربين قامت بإطلاق بالونات حارقة من جنوب قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2018

​وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك":

"إن الطيران الإسرائيلي استهدف مجموعة من الشباب كانت تشعل الإطارات المطاطية بالقرب من السياج الأمني مع إسرائيل".

وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة أعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتزايدت تلك الأعمال منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" بالقطاع في 30 من آذار/مارس المنصرم بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض.

ومنذ انطلاق المسيرات وحتى الآن بلغ عدد القتلى الفلسطينيين قرابة 200 شخص بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف مصاب برصاص الجيش الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.