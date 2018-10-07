اليمن... "الانتقالي الجنوبي" محذرا: مستعدون للعودة إلى الجبال

وتابع بن بريك: "نحن مستعدون للعودة إلى الجبال وقلب الطاولة في وجه الجميع، لأنه من حق الشعب الجنوبي الدفاع عن كرامته"، مضيفا: "سيقف المجلس الانتقالي الجنوبي مع الشعب ولن يخذله".
وتطرق بن بريك إلى أن لقاء قادة المجلس الانتقالي بالمبعوث الأممي مارتين غريفيث كان إيجابيا وناقش الأوضاع السيئة، التي تمر بها البلاد.
وكشف بن بريك عن عودة قيادة المجلس إلى عدن خلال الأيام القريبة القادمة لمشاركة الشعب الجنوبي انتفاضته ضد حكومة الشرعية، مؤكدا أن الحكومة غير موجودة على الأرض وإذا تواجدت تتواجد في حدود 4 كيلو متر مربع فقط داخل عدن، ولا تقوم بواجبها.
واستطرد: "وتتمثل رؤية المجلس الانتقالي للحل في تسليم إدارة الجنوب للمجلس الانتقالي الجنوبي، مثل ما هو في مأرب، وسيضمن المجلس دفع الرواتب وتوفير المشتقات النفطية وتحسين خدمات الكهرباء".
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