اليمن... "الانتقالي الجنوبي" محذرا: مستعدون للعودة إلى الجبال

قال اللواء أحمد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، إنه لا يمكن أن يتراجع عن مشروع الاستقلال حتى ولو وقف العالم كله ضد إرادة شعب الجنوب.

وأضاف رئيس الجمعية الوطنية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأحد 7 أكتوبر / تشرين الأول: "الرئيس عبد ربه منصور هادي، قراره مختطف من قبل الإصلاح ولوبي الفساد، وأن الشرعية يقع على عاتقها ما وصلت إليه الأمور في الجنوب والمعاناة، التي يعيشها الشعب في كل لحظة".

وتابع بن بريك: "نحن مستعدون للعودة إلى الجبال وقلب الطاولة في وجه الجميع، لأنه من حق الشعب الجنوبي الدفاع عن كرامته"، مضيفا: "سيقف المجلس الانتقالي الجنوبي مع الشعب ولن يخذله".

وتطرق بن بريك إلى أن لقاء قادة المجلس الانتقالي بالمبعوث الأممي مارتين غريفيث كان إيجابيا وناقش الأوضاع السيئة، التي تمر بها البلاد.

وكشف بن بريك عن عودة قيادة المجلس إلى عدن خلال الأيام القريبة القادمة لمشاركة الشعب الجنوبي انتفاضته ضد حكومة الشرعية، مؤكدا أن الحكومة غير موجودة على الأرض وإذا تواجدت تتواجد في حدود 4 كيلو متر مربع فقط داخل عدن، ولا تقوم بواجبها.

واستطرد: "وتتمثل رؤية المجلس الانتقالي للحل في تسليم إدارة الجنوب للمجلس الانتقالي الجنوبي، مثل ما هو في مأرب، وسيضمن المجلس دفع الرواتب وتوفير المشتقات النفطية وتحسين خدمات الكهرباء".